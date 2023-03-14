محافظ القاهرة: الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات المواطن

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعضاء نواب مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة الانتهاء منها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بهذه الأماكن.





وأكد محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاستكمال خطط التنمية من أجل المواطنين وتوفير كافة الخدمات لهم، مؤكدًا ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء الأحياء بالشارع والتعاون مع النواب لحل مشاكل المواطنين.

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.