الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 20 12

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 14

نخل 20 9

كاترين 14 6

الطور 23 15

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 13

السلوم 20 12

سيوة 20 11

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 24 15

مرسى علم 25 14

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 11

المنيا 22 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 23 11

الأقصر 24 12

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 12

أبوسمبل 24 11