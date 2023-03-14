هيئة الدواء تبحث التعاون فى البحث والتصنيع مع منظمة أمريكية (صور)

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور سمير خليل، الرئيس التنفيذى للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سويلم، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء ورئيس مجلس إدارة شركة روش بمصر، والدكتور حاتم الوردانى، نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا بمصر، وبحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة الأولويات الحالية للمنظمة، واستعراض تطوير البنية الرقابية والتنظيمية بهيئة الدواء المصرية، ودورها الفعال فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأثنى الرئيس التنفيذى للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بقدرات الهيئة التنظيمية، وتواصلها الدائم مع شركاء الصناعة، للمساهمة فى النهوض بصناعة المستحضرات الطبية، كما تم مناقشة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية فى مجال الدراسات والبحوث الاكلينيكية، وتمت الإشادة بالتطور الملحوظ بالنظام التشريعى المنظم للدراسات الإكلينيكية بمصر.

يأتى ذلك فى ضوء التعاون المثمر والمستمر بين هيئة الدواء المصرية وجميع الجهات الدولية العاملة فى صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ودعم الاستثمار الأجنبى فى السوق المصرى.