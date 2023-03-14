النقل تنفى إزالة أحد الكبارى حديثة الإنشاء فى العلمين الجديدة

وأكدت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ولا توجد إزالة لأحد الكبارى بالعلمين الجديدة.
كما أكدت الهيئة، أنه بشأن الكوبرى المشار إليه فى الفيديو فإن الهيئة توضح الحقائق الآتية:-
-الكوبرى تم إنشائه سنة 2019 بخلوص رأسى "فرق الارتفاع" قدره 6.00م طبقا لمعايير ومواصفات الكبارى على الطرق.
-فى إطار إنشاء مشروع القطار السريع HSR وبسبب تعارض الخلوص الرأسى "فرق الارتفاع" المطلوب للقطار السريع مع كوبرى البحيرات - العلمين أعلى السكة الحديد، والذى يتطلب رفع الكوبرى القائم الآن بمقدار3م لتحقيق الخلوص الرأسى "فرق الارتفاع" المطلوب لمرور القطار الكهربائى السريع من أسفله وهو الأمر الذى يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول إجمالى 88م مع الإبقاء على الأعمدة والأساسات وإعادة استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة فى المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والإبقاء على باقى الكوبرى كما هو.
-سيتم إنزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لإعادة استخدامها مع الإبقاء على الأساسات والأعمدة لرفع الكوبرى للمنسوب المطلوب وإعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخرى.
-الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلوية فقط هو 88م والطول الإجمالى للكوبرى 665م وهو ما يمثل 14٪ وسيتم استخدام باقى عناصر الكوبرى مرة أخرى.
وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة، التى تهدف إلى أحداث بلبلة للرأى العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
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