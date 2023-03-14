إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومى اليوم

جدة - نرمين السيد - ويحضر حفل الإعلان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادى، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

وتأتى جائزة مصر للتميز الحكومى فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحديث العمل الحكومى، والتى تم إطلاق الدورة الأولى منها عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية، من خلال تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة مما يساهم فى الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة، النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلى والتى تم تنفيذها فى 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والتى تم الإعلان عنها فى يوم المرأة المصرية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

يشار إلى أن جوائز مصر للتميز الحكومى تضم فى دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسى والفردى، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسى، جائزة المؤسسة المتميزة والتى تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات "مركز، مدينة، حى، قرية"، والمؤسسات التعليمية "الكليات الحكومية"، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية "مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعى، المراكز التكنولوجية"، كما تضم جوائز التميز المؤسسى جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردى، جائزة القيادات المتميزة "رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة"، وجائزة أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل حكومى.