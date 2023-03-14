أمطار غزيرة تصل لحد السيول بسانت كاترين ونويبع وطابا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 02:28 مساءً - شهدت مدن سانت كاترين ونويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء، أمطارا غزيرة وصلت إلى حد السيول، وقرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام للمحافظة لمتابعة أحوال الطقس عن كثب.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على رؤساء المدن بضرروة التواجد في الشارع وإجراء جولات داخل المدن، لمتابعة الموقف عن كثب والتدخل السريع.

وتعرض وادى السعال التابع لمدينة سانت كاترين لسيول خفيفة جراء الأمطار الغزيرة التى ضربت معظم مدن المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن لم تتلق غرفة عمليات المحافظة بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف محمد نمر مدير مكتب معهد البحوث الموارد المائية بجنوب سيناء، إن مدينة سانت كاترين شهدت سيول متوسطة الشديدة داخل المنطقة الجبلية تصل إلى البحيرات والسداد كما شهدت مدينة طابا ونويبع سيول متوسطة بوادى جريان وادى شق الثعبان، لافتا إلى أن السيول تصب فى البحيرات والسدود.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 14 مارس حتى الأحد المقبل 19 مارس 2023 ، حيث يشهد اليوم الثلاثاء 14 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.