«حياة كريمة» تشارك جامعة طنطا فى قافلة طبية وبيطرية بالغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة فى قافلة طبية بيطرية نظمتها جامعة طنطا بمحافظة الغربية فى قرية ميت السودان، وذلك فى عدة تخصصات أبرزها "جراحة المخ والأعصاب والأطفال والعظام والجراحة العامة"، بالإضافة إلى التخصصات النفسية والعصبية و"القلب والأسنان".





واستفاد من القافلة الطبية 880 مواطنا وتم تحويل 51 مواطنا إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الدقيقة واللازمة وإجراء العمليات.

وفى نفس القرية تم تنظيم قافلة بيطرية وتم فحص 468 راس ماشية وحوالى 2650 من الطيور.

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