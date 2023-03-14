وزير التنمية المحلية: سقوط أمطار على 10 محافظات و اتخاذ كافة الإجراءات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 01:30 مساءً - أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس ، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة فى بعض أحياء و مدن 10 محافظات هى : القاهرة و الجيزة و السويس و مطروح و الدقهلية و الشرقية و دمياط و المنوفية و الاسماعيلية و شمال سيناء ، و تقوم الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المشار إليها بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركات مياه الشرب و الصرف الصحى بها.

و وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية ، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة .

و أوضح التقرير تعرض أحياء عابدين و بولاق و باب الشعرية بالمنطقة الغربية ، و البساتين و مصر القديمة و دار السلام بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة ، و أيضا بعض مدن و أحياء محافظة الجيزة و السويس ، و مدينتى بئر العبد و أبو رديس بشمال سيناء ، و على مدينتى المطرية و المنزلة بمحافظة الدقهلية ، و بعض مدن محافظة دمياط ، و مدن العلمين و الحمام و برانى و السلوم و غرب مركز ومدينة مرسى مطروح.

و تعرضت بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ، و سقطت أمطار رعدية على مدن أبوصوير و القنطرة غرب و المستقبل بمحافظة الإسماعيلية ، كما سقطت أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية و الشرقية ، و لا يوجد اعاقات أمام الحركة المرورية فى الطرق أو اغلاق للموانئ أو المطارات.

وشدد الوزير على استمرار انتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أي طارئ ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

و وجه اللواء هشام آمنة بإستمرار اتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، مشددًا على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال شفط مياه الأمطار ميدانيا ، وتنفيذ السيناريوهات التى نفذتها إدارات الأزمات بالمحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار أثناء استعداداتها لحالات سقوط الأمطار أو حدوث سيول .

وأكد اللواء آمنة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع أى أحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوي الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية .