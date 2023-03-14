وزيرة الهجرة تصدر قرارا وزاريا بتعيين عماد سوريال مساعدا للوزيرة للشئون المالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 01:30 مساءً - أصدرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرارا وزاريا بتعيين السيد/ عماد سمير جرجس سوريال، مساعدا للوزيرة للشئون المالية والإدارية، في إطار خطة تطوير العمل بشكل أكبر وأكثر فعالية، و رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.

ويتمتع السيد/ عماد سوريال بخبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الشئون المالية والإدارية، فقد شغل منصب مدير الشئون المالية بسفارة مصر لدى فرنسا، وكان مسئولا بشكل كامل عن جميع أعمال الشئون المالية بالسفارة.

كما عمل مدير عام الإدارة المالية للاستحقاقات بوزارة الخارجية وشارك في تعديل قانون السلك قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنه 1982 ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية في الشق الخاص باستحقاقات العاملين مع الكادر الإداري ببعثتنا التمثيلية في الخارج، بالإضافة إلى حساب التكاليف المترتبة على تعديل القانون وإعداد ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذ حساب استحقاقات كافة العاملين بديوان عام الوزارة من كافة الكادرات الوظيفية وكذلك أعضاء جميع بعثاتنا التمثيلية حول العالم، بجانب المشاركة في إعداد النشرات الخاصة لتنفيذ كافة أعمال الشئون المالية بوزارة الخارجية، والاشتراك في اللجنة الخاصة بدراسات مرتبات الخارج.