محافظ الجيزة يتفقد مستشفي ام المصريين للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية المقدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 01:30 مساءً - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم مستشفي ام المصريين العام لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي بها والتأكد من تواجد كافة الفرق الطبية في التخصصات المختلفة والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي لما تشهده المستشفي من إقبال للمواطنين علي مدار اليوم لتلقيهم الرعاية الصحية .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الجراحة والعيادات الخارجية والاستقبال وصيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية .

وحرص اللواء أحمد راشد خلال تفقده علي الاطلاع علي آراء المترددين علي المستشفي والشكاوي الواردة منهم وذويهم ، للتأكد من تلقي الرعاية اللازمه ومدي رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم مشدداً على مدير مديرية الشؤون الصحية ورئيس هيئة التأمين فرع الجيزة ومدير المستشفى بإتاحه مزيداً من التيسيرات للمرضي المترددين علي صرف العلاج بخطابات التامين الصحي بحيث تتم بصورة اكثر تنظيما لتوفير الوقت علي المواطنين خاصه كبار السن.

كما شملت جولة اللواء أحمد راشد تفقد أعمال تطوير عددِ من الاقسام بالمبني العام حيث تم الانتهاء من تطوير ١٣ غرفة علي اكمل وجه لخدمة المرضي وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المبني العام بما يتضمنه من أقسام الحوادث والعيادات الخارجية للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحي .

وشدد اللواء أحمد راشد علي حسن معاملة المرضي وتوفير العدد الكافي من الفرق الطبية بالعيادات والأقسام لسرعة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم مع ضرورة تبسيط إجراءات حالات البحث الاجتماعي والعلاج علي نفقة الدولة للتيسير علي المواطنين مع مراعاة الارتقاء بمستوي النظافة العامة للمستشفي .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري واللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مستشفي أم المصريين ومدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .