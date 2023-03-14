بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة CNEWA التنموية

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للإيبارشية، والأب شنودة شفيق، والأخت مارلين.

خلال الزيارة، تابع صاحب الغبطة المشروعات التنموية، التى تقوم بها الهيئة مع الإيبارشية البطريركية.