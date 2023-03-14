القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين المعتمدين إلى الكلية الفنية 

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية أعرب خلاله عن تقديره لزيارة أعضاء التمثيل العسكرى للكلية الفنية العسكرية، مشيراً إلى أن الكلية تسعى إلى مواكبة التحديث والتطوير فى مختلف العلوم العسكرية الحديثة.

كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن الكلية الفنية العسكرية وعرضاً تقديمياً عن الأنشطة التعليمية ومشاركات الطلبة فى المسابقات الدولية داخل وخارج مصر، أعقب ذلك قيام الوفد بجولة شملت معرض أنشطة الطلبة بمركز الأنظمة المتكاملة غير المأهولة والمكتبة العلمية، وشعبة الهندسة البحرية والذى يتضمن قسم بناء السفن والغواصات.

فيما أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين العسكريين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين على أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.