بطريرك الكاثوليك يشارك فى العيد العاشر لتنصيب البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فى احتفال العيد العاشر لتنصيب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية فى العالم.





أقيم الاحتفال بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك، فى ضيافة رئيس الأساقفة نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، بمشاركة عدد من الآباء المطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، كما شارك أيضًا ممثلو مختلف الكنائس المسيحية بمصر، وعدد من الوزراء، والسفراء، والشخصيات الأخرى.

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