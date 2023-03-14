«التحالف الوطنى»: أسسنا قاعدة بيانات تضم 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا

جدة - نرمين السيد - قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف خلال عام نجح فى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوى على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.





وأضاف فؤاد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن التحالف ضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعى فى مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالى 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، للأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات التى بدأت بالمواطنين فى المحافظات الحدودية؛ لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات.

وأوضح أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قدم دعما لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتم استقبال 5 ملايين مواطن بمستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطنى، كما قام بتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية.

ونوه بأنه تم إطلاق مبادرة (ازرع) لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار المزارعين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل، بجانب إطلاق قوافل (ستر وعافية) والتى أصبحت أكبر حدث اجتماعى جماهيرى حاشد يتم تنفيذه فى القرى المصرية، مشيرا إلى أن تم إنشاء غرفة عمليات لتلقى الطلبات العاجلة والشكاوى، وللتحرك السريع فى أوقات الأزمة.

ولفت إلى أنه تم دمج 250 ألف شاب من المتطوعين فى أنشطة التحالف الوطنى، وهذا يعد أحد أهم مكتسبات التحالف، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعى، كما أطلق التحالف على إحدى شبكات التلفزيون برنامجا يساعد فى هذا الشأن.

وتابع عضو التحالف الوطنى أنه تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، كما تم مراجعة كافة ميزانيات أعضاء التحالف من كل الجهات الرقابية المنوط بها، موضحا أن متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه وهذا يوضح مدى حوكمة إنفاق أموال جمعيات التحالف.

وذكر أن التحالف الوطنى يستكمل جهوده فى دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة (كتف فى كتف) فى كل محافظات الجمهورية بمشاركة متطوعى التحالف؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية.