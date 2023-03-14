كلنا واحد.. الداخلية تطلق قافلة لتوفير مستلزمات المواطنين بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأقيم معرض على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يتم من خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تم الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التى تقدمها قطاعات الوزارة.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

ولاقت تلك المبادرة قبول واستحسان أهالينا بمحافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابى فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.