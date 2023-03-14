الهجرة تصدر بيانا مهما للطلبة العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الطلاب العائدين من أوكرانيا ولم يتقدموا لامتحانات تحديد مستوى سابقة، بسرعة التسجيل لحصر أعداد العائدين والراغبين فى إجراء الامتحانات، لبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة.





وحثت الوزارة الهجرة العائدين من أوكرانيا، الذين لم يتقدموا لإجراء امتحانات تحديد المستوى مسبقا، ضرورة التسجيل خلال الفترة من اليوم 13 مارس وحتى السبت المقبل 18 مارس، وتشمل: "الاسم رباعيًا، كلية الدراسة فى أوكرانيا، السنة الدراسية"، وذلك لحصر الأعداد وبحث إمكانية عقد امتحانات تحديد المستوى للمرة الرابعة، وذلك من خلال الرابط التالى، اضغط هنا. يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه القيادة السياسية بالطلبة المصريين الدارسين بالخارج ورعايتهم فى ظل التحديات التى تفرضها المستجدات على الساحة العالمية.

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