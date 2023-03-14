توقيع بروتوكول تعاون مشترك ببن التضامن الاجتماعي ومصر الخير لتطوير 21 قاعة حضانة بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:30 مساءً - شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير، لتطوير 21 قاعة حضانة علي مستوي المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد جمعيات أهلية.

وقام بتوقيع البروتوكول كلا من علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير وممثلي الجمعيات الاهليه،بحضور علاء صادق مدير المشروع بمصر الخير، محمد راجح مدير مكتب مصر الخير بشمال سيناء .

وقال المحافظ، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"،بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

أضاف المحافظ، أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الانشائي والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الامنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوي سليم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

أشارالمحافظ إلى المرور الشهري على الحضانات وتكريم الحضانات المميزة، مطالبا بالاستفادة من المشروع والذي نفذ في مرحلته الاولي بمدينة العريش في عدد 13 حضانة ب50 قاعة ، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة ومؤسسة مصر الخير.

وأكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن تنفيذ البرنامج يأتي استكمالا للأنشطة التعليمية في مجال الطفولة المبكرة التي تقوم بها مصر الخير في محافظات الجمهورية ومنها شمال سيناء ، مشيرا إلي أن المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل المحافظة وذلك اطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ، حيث تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة في المرحلة الحالية من المشروع.

وأشار محسن ناجي مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي الي ان الوزارة تستهدف تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وأضاف علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة التي سيتم تدريب المديرات والمعلمات والميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار علاء صادق ، مدير المشروع الي أن تطوير الحضانات يشمل توفيق الأوضاع واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والتطوير الهندسي والاتشائي للحضانات من أعمال دهانات وارضيات وصيانة دورات المياه والكهرباء وكذلك توفير الاثاث المناسب.

والألعاب والمعينات التعليمية للأطفال مما يساعد في رفع نسب الالتحاق الحضانات، بالإضافة إلى تدريب المسيرات علي احدث الاساليب التربويه للتعامل مع الاطفال في هذه المرحلة العمرية وفق المنهج والمعايير المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي ( البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة)، لافتاً الي ان ذلك ياتي استكمالا لما قامت به المؤسسة من أنشطة في مجال الطفولة المبكرة حيث قامت مصر الخير بتطوير عدد 455 قاعة طفولة مبكرة في 10محافظات لخدمة ما يقرب من 9000طفل و630 ميسرة وكادر تنفيذي .