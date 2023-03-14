رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يبحث تعزيز التعاون مع المدير الإقليمي للوكالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:29 مساءً - استقبل د. محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني، والسيدة جينيونج كيم المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) والوفد المُرافق لها، ود. تشوي رئيس المشروع المصري الكوري لإنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة؛ لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك، وإجراء سلسلة من المناقشات لوضع اللمسات الأخيرة في ملف المنحة الكورية الجديدة.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الجامعة عرضًا تفصيليًا حول التوسعات الجديدة للجامعة والبرامج الدراسية والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وما تقدمه الجامعة من خدمات علمية، وتعليمية، ومجتمعية، وخطة الجامعة المُستقبلية التي تتضمن إمكانية التوسع في البرامج الدراسية والإنشاءات والمباني الجديدة.

وعقب اللقاء تفقد الوفد الاستوديو الجديد الخاص بالجامعة لخدمة العملية التعليمية عن بُعد (إلكترونيًا) وتوثيق الفعاليات والمناسبات، كما تفقد الوفد مركز اللغات الكوري والمدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش، واطلع الوفد على مدى جاهزية مباني الجامعة للتوسع في استحداث برامج دراسية جديدة، بالإضافة إلى مشاهدة التوسعات الجديدة للجامعة بواحة السليكون ببني سويف، والاطلاع على آخر المُستجدات والتجهيزات الخاصة بقاعات المحاضرات والمعامل والورش والاطمئنان على جاهزية تشغيلها بالشكل المناسب.

وأشاد الوفد الكوري بإمكانيات الجامعة ومستوى المعامل الدراسية وجاهزيتها بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى تنوع البرامج الدراسية، التي تهدف إلى خدمة الطلاب والعملية التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور خضر عن حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترك مع الجانب الكوري؛ لتعزيز العلاقات المصرية الكورية الجنوبية المتميزة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الكوريين يهدف إلى تأسيس قاعدة قوية تساهم في إعداد جيل من التكنولوجيين الأكفاء المؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالجامعة، حيث تشمل التوسعات الجديدة قاعات دراسية ومدرجات ومعامل، بالإضافة إلى ورش العمل وقاعات التدريب، بالإضافة إلى إنشاء كليات جديدة واستحداث برامج دراسية جديدة بالتعاون مع الجانب الكوري مثل (برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية وبرنامج تكنولوجيا الالكترونيات والتحكم).

جدير بالذكر أن المنحة الكورية الجديدة تصل قيمتها إلى 8 مليون دولار ومدتها 4 سنوات، وتشتمل على إمكانية إنشاء معهد تعليمي تدريبي استشاري خاص بالتعليم العالي التكنولوجي، ويضم مجال تكنولوجيا السيارات، وكذلك العمل على استحداث برنامجين تكنولوجيين جديدين أحدهما خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية والآخر خاص بتكنولوجيا الإلكترونيات والتحكم، بالإضافة إلى تطوير البرامج الدراسية الحالية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين وفق الأسس العالمية للتعليم التكنولوجي.

شهد اللقاء حضور د. جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، ود. علي عبدالتواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومنسقي البرامج الدراسية.