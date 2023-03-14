السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة الواسطى -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:29 مساءً - فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل بضرورة التطوير والتحديث والإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور إتاحتها لتقديم أفضل خدمة لجمهور قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارات 142 / 1111 / 1110 / 141 اكسبريس القاهرة / الفيوم والعكس ليكون بقطارات تهوية ديناميكية بدلاً من تحيا مصر وبنفس جداولهم الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023 .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة