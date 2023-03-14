السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات بخط القاهرة الواسطى -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:29 مساءً - فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل بضرورة التطوير والتحديث والإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور إتاحتها لتقديم أفضل خدمة لجمهور قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارات 142 / 1111 / 1110 / 141 اكسبريس القاهرة / الفيوم والعكس ليكون بقطارات تهوية ديناميكية بدلاً من تحيا مصر وبنفس جداولهم الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023 .
والهيئة دائماً لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .