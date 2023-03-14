«القوى العاملة بالشرقية» تسليم عقود عمل لـ39 شخصا من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عقود عمل لـ39 شخصا من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، وتم التسليم بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وبمشاركة 11 شركة ومنشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان.





يأتى ذلك فى إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للمديريات بالاهتمام بملف ذوى الهمم الأولوية ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل، وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مدير المديرية أحمد عبد الهادى، أشار فيه إلى تنظيم فعاليات لتسليم عقود العمل لـ39 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين بداخلها، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن جهود المديرية فى توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة.

وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات شهدت مشاركة 11 شركة ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى جميع بنود عقد العمل، كما حددها القانون، بحضور أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر، وهالة جمعة مدير جمعية مستثمرى العاشر، ومحمد الشغنوبى مدير منطقة عمل العاشر، وهبة شعبان مدير مكتب تشغيل العاشر من رمضان.