زيارة رئيس وزراء الدنمارك.. تعاون اقتصادى مثمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، أجرت زيارة رسمية إلى مصر، التقت خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم عقد جلسة مباحثات أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.



كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة وزراء الدنمارك، جلسة مباحثات موسعة، وتم استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.