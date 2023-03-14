زيارة رئيس وزراء الدنمارك.. تعاون اقتصادى مثمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، أجرت زيارة رسمية إلى مصر، التقت خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم عقد جلسة مباحثات أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة وزراء الدنمارك، جلسة مباحثات موسعة، وتم استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حضر المباحثات من الجانب المصرى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير محمد كريم شريف، سفير مصر لدى الدنمارك.
فيما شارك فى المباحثات من الجانب الدنماركى، لينا مانديل فينيسيل، كبير مستشارى السياسة الخارجية، وسفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى مصر، وعدد من المسؤولين.
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