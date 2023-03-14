حالات فسخ التعاقد لشقق الإسكان الاجتماعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفذت أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى، حملات للضبطية القضائية للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعى، للتأكد من عدم مخالفة الحاجزين لقانون الإسكان الاجتماعى.





فى هذا الإطار يسلط الإنفوجراف التالى الضوء، على حالات فسخ التعاقد لشقق الإسكان الاجتماعى، والتى تشمل: يفسخ التعاقد بناء على طلب من صاحب الوحدة اكتشاف أن الحاجز باع الوحدة للغير عدم التعاقد والاستلام للوحدة فى الموعد المحدد تأجير الوحدة وتحرير مخالفة ولم يتم التصالح فيها تغيير الغرض المخصص له الوحدة. يذكر أن آخر حملة تم تنفيذها منذ أيام عن طريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بعد الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين بوحدات الإسكان الاجتماعى المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 بالمدينة. وتم المرور على عدد 468 وحدة إسكان اجتماعى، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، مما أسفر عن تحرير عدد 24 محضرًا مختلفا.

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