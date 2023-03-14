«القوى العاملة» تنظم ملتقى توظيف لذوى الهمم فى الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لملتقى التوظيف الرابع لذوى الهمم بمقر المديرية، وترشيح 39 من راغبى العمل من إجمالى 51 متقدما من ذوى الهمم للعمل، بالتعاون مع 8 شركات.





وجرى تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، تمهيدا لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار فى تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أكد فيه التزام المديرية بتعيين المتقدمين للوظائف وضمان كل مستحقاتهم المالية والاجتماعية وأنه سيتم متابعتهم فى أماكن العمل بعد التعيين، كما حضر مسئولى الموارد البشرية بـ 8 شركات. وأضاف وكيل المديرية أنه جرت مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم، وذلك للبدء فى إجراءات تعينهم بالشركات على أن يكون مكان العمل ملائم لهم وجار إتمام إجراءات التعيين، وتم الاتفاق على جميع مستحقاتهم المالية وأيضا توفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبه وملائمة لهم ودمجهم فى سوق العمل.

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