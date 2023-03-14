التضامن: مصر سباقة فى أعمال البر والتبرع وخدمة المجتمع (صور)

جدة - نرمين السيد - وتقام الدورة الجديدة للمؤتمر تحت شعار "الطاقة والمساعدات وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة" بمشاركة أكثر من 828 منظمة دولية غير حكومية وجمعية إنسانية، بالإضافة إلى العديد من الشركات وجهات توريد المواد الإغاثية والعلامات التجارية العالمية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال كلمتها فى المؤتمر سعادتها بالمشاركة فى المؤتمر وما يصبو إليه من تحقيق أهداف نبيلة، مشيرة إلى أن مشاركة هذا الجمع ما هى إلا تأكيدا لاستمرار الجهود، وتصديقا على ثبات المبادئ، وعزما على تحقيق الأهداف، لنرسم معا خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقا وأكثر إنسانية.

وقالت القباج: "إن الإنسانية هى أرقى صفة يتحلى بها المرء، وبها ينبل خلقه ويعظم قدره فى القلب والضمير، فى القول والفعل، وفى الجهد والأثر، سواء كان ذلك فى خدمة المجتمع أو الوطن أو فى أى مكان على وجه الأرض، وكلمة الإنسان فى القرآن الكريم تدل على هذا الخلق الأصلى فى ذات الإنسان، وهى تطلق على من كثر أنسه فهو الكائن الذى أنست الأرض بوجوده".

وشددت على أن التدخلات الإنسانية باتت ترتبط بالشرعية الدولية، وبمواثيق حقوق الإنسان، وبأعرافنا وبتعاليمنا الدينية، علما بأن التدخل الإنسانى العادل ليس حكرا على بلد بذاته أو إيديولوجية بعينها، ولكن هو يشمل جميع من يعيشون فى خطر داهم، مؤكدة أن الالتزام بالإنسانية لا يقتصر على المناصرة أو على التعاطف فحسب، ولكن يحتم علينا أن نوجه رؤيتنا التنموية وسياساتنا الاجتماعية والاقتصادية وعلاقاتنا الدولية، وبرامجنا الاستراتيجية لحماية الإنسان والاستثمار فيه وصون كرامته، بما يشمل الرعاية الصحية الجيدة، وكفاية وسلامة الغذاء وأمن المياه، والتعليم الأساسى الشامل والدامج، والتمكين الاقتصادى الرشيد والمتوازن، وحماية كوكب الأرض والقاطنين عليه من جراء تغير المناخ، وتقديم العون والإغاثة للمتأثرين من النكبات وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه حيثما توجد الأزمات، توجد منظمات إنسانية وحركات اجتماعية ومتطوعين فى الصفوف الأمامية، تخوض غمار الأزمة بصدر عار وأكف تحمل الضمادات، وسـواعد تحمل الزاد والغطاء، وعقل يحمل خطط تنموية شاملة وعادلة، وضمير يضع إعلاء قيمة الإنسان وتحسين جودة حياته فوق كل اعتبار دونما تحيز أو تمييز، مشيرة إلى أنه قد سبق وأطلقت مؤسسة ديهاد مبادرات إنسانية جليلة تطمح إلى تعزيز الإحسان ونشر الخير فى كافة القطاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرات الصناعة والابتكار، والعمل اللائق وريادة الأعمال، وجمع وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية، وإطلاق منظومة اعتماد عالمية موحدة للتعليم المستمر، كما تم إطلاق كلية ديهاد للأعمال الإنسانية لتقديم برنامج ماجستير دولى إنسانى بالشراكة مع جامعة أوكام الإسبانية، ومبادرة ديهاد Glasshouse التى أطلقت منصة للأفكار الإنسانية المبتكرة يتم تقديمها سنويا لتعود بالنفع فى المجال الإنسانى حول العالم.

وأفادت القباج أن الدورة الـ 19 تنطلق تحت شعار "الطاقة والمساعدات وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة"، مضيفة أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الوقود وإنتاج الطاقة، وكذلك المرونة المادية للبنية التحتية الحالية والمستقبلية للطاقة، فموجات الحر والجفاف تضع بالفعل توليد الطاقة فى الوقت الحالى تحت الضغط، مما يجعل من المهم للغاية الحد من انبعاثات الوقود الأحفورى، مشددة على أنه فى عام 2020، اعتمدت 87% من الكهرباء العالمية المولدة من النظم الحرارية والنووية والكهرومائية اعتمادا مباشرا على توافر المياه، وفى الوقت نفسه، تقع 33% من محطات الطاقة الحرارية التى تعتمد على توافر المياه العذبة للتبريد فى مناطق تشهد إجهادا مائيا عاليا، ويقع 11% من الطاقة الكهرومائية أيضا فى مناطق تعانى من الإجهاد المائى الشديد، وهناك حوالى 26% من سدود الطاقة الكهرومائية القائمة و23% من السدود المتوقع بناؤها تقع داخل أحواض أنهار تعانى حاليا من مخاطر لندرة المياه، هذا وغالبا ما يقع محطات الطاقة النووية فى مناطق ساحلية منخفضة، التى أصبحت عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات المرتبطة بالطقس.

وأكدت أن قطاع الطاقة يمثل مصدرا لما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، وأصبحت ضرورة ملحة سرعة التحول إلى الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة فى استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى الصفر الصافى من الانبعاثات بحلول عام 2050، ولكننا لن نبلغ هذا الهدف إلا إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء منخفضة الانبعاثات فى غضون السنوات الثمانى المقبلة، مشيرة إلى الوقت ليس فى صالحنا، ومناخنا يتغير نصب أعيننا، ونحن بحاجة إلى تحول كامل فى نظام الطاقة العالمى، وباتت البلدان ملزمة بزيادة الاستثمار فى الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف.

ولفتت القباج إلى أن التطوع والعمل التنموى فى مصر دليل دامغ على صحوة الضمير الإنسانى، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نرى فى وجوه الشباب لمحات الغد المشرق، وفى عيونهم بريق الأمل الساطع، وبسواعدهم سيكتب مستقبل الأوطان"، مؤكدة أن مصر دولة سباقة فى تكريس أعمال البر والتبرع بالمال والجهد وخدمة المجتمع والعمل العام، وأن المسئولية الاجتماعية والشراكة الإنسانية هى سبيل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وهى جزء لا يتجزأ من عملية بناء الدولة من الداخل

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: "أشرف بنيابتى لرئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى، التى أثبتت عبر تاريخها العريق أنها كانت دوما فى الريادة والصدارة يحمل لواءها جيش من المتطوعين فى تلاحم رائع مع قيادات العمل التنفيذى، يسارع الجميع الخطى إلى أن يصدر أنين أو صرخة استغاثة، لتخوض معترك العمل الخدمى دون ملل ولا كلل.. وليس أدل على ذلك من دورها فى جائحة فيروس كورونا، وفى أزمة روسيا / أوكرانيا، بالإضافة إلى جهودها لدعم اللاجئين وضيوف مصر الكرام، وجهودها السباقة فى الإغاثة والنكبات وتوفير الدعم النفسى ولم الشمل، وتنسيق الجهود التنموية مع كل الشركاء المحليين والدوليين".

وتابعت فى كلمتها قائلة: "نأمل أن تصل مناقشات هذا المؤتمر إلى أفضل السبل للتعامل مع متطلبات الحفاظ على موارد هذا الكوكب، فوجب علينا حشد الجهود، وتعزيز آليات القدرة على الصمود، والاستفادة الكاملة من التكنولوجيات الجديدة، مع أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة فى مجال المعونة الإنسانية والإنمائية، وتحديد الموارد المتاحة والإضافية المطلوبة، لن تتوقف الجهود للاستجابة لأى نداء الإغاثة، بل للاستعداد له من قبل أن تحدث الأزمات، حفاظا على أجيالنا وعلى البشرية معا، ستظل الأيادى ممدودة بالعطاء طالما كنا مـعا نقدم يد العون لكل محتاج ولكل طالب خدمة".

واختتمت كلمتها قائلة: "دامت جهودكم من أجل الإنسانية، ودام عطاؤكم من أجل كرامة الإنسان، ودام اجتماعنا دوما لنضع (معا) ونراجع (سويا) كل ما يلزم لنكون عند الطلب فى خدمة الإنسانية".