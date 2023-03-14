الحكومة تحدد مواعيد تشغيل المحال فى رمضان والعيد

جدة - نرمين السيد - ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً.

ونص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار على ألّا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ونص مشروع القرار على أن يتم بدء العمل بتلك المواعيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، مرحلة التحديث الأولى، بشأن زيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالى قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.

وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تحسين عدد من الممارسات، من بينها ما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات، وكذا دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا)، بغرض دعم برنامج التغطية الصحية الشاملة فى مصر، ويأتى التمويل فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعم جهود التنمية فى مصر.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الأمان النووى، وهى معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُنظم قواعد ومعايير الأمان فى محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف فى الاتفاقية، بهدف بلوغ مستوى عال من الأمان النووى على نطاق العالم من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولى.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطارى بين مصر، وأمانة اتفاقية "بازل" فيما يتعلق بالتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، وذلك فيما يخص المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل.

يأتى ذلك بهدف تعزيز دور مصر كدولة سابقة ورائدة للدول العربية فى هذا المجال، حيث يعمل المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية على مساعدة الدول الأطراف فى اتفاقية بازل عن طريق بناء القدرات والمشورة فى مجال الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة لتحقيق أهداف الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف لصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/3/2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (35) مشروعاً تتبع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الطلبات المقدمة من المحافظين بشأن إقامة عدد من المشروعات، والتى تعتبر من ذات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بإجمالى 144 مشروعاً فى 19 محافظة.

وتمت الإشارة إلى أن المشروعات المقرر إقامتها منها، مشروعات محطات معالجة صرف صحي، ومحطات معالجة مخلفات صلبة لتحويلها إلى طاقة كهربائية، ومجمع خدمات حكومية، وسوق نموذجية لتداول الماشية، ووحدة إنقاذ نهرى، ومركز للأمومة والطفولة، ومستشفى تأمين صحى شامل، ونقاط إطفاء، ونقطة شرطة، ومكاتب بريد، ووحدات صحية، ومسجد، وكنيسة، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية وخدمية، وغير ذلك من المشروعات.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد بعض مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية مع كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، للترخيص بالانتفاع ببعض المرافق والمنشآت والمساحات بتلك المراكز، لإنشاء عدد 6 فروع للبنكين بها.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع بنك مصر للترخيص بالانتفاع بمبنى تابع لمجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقات تأتي فى إطار تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها، والسعى نحو إيجاد البدائل الممكنة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للوزارة لتصبح تلك المراكز قادرة على تحقيق أهدافها المنشأة من أجلها والوفاء بتقديم أفضل الخدمات الشبابية والرياضية.