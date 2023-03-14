«الإنتاج الحربى» تبحث مع شركة هندية أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "فومتك الهندية" ووفد مرافق له من الشركة لمناقشة أوجه التعاون فى مجال تصنيع وإنتاج جميع المواد الخاصة بمكافحة الحرائق.





ورحب الوزير محمد صلاح بوفد الشركة الهندية، مؤكدا عمق العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصرى والهندى وعمق التعاون المشترك بينهما فى مختلف المجالات وأكد التعاون البناء والمثمر بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الهندية ومنها على سبيل المثال التعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربى) وشركة أشوك ليلاند الهندية، معربا عن تطلعه لإستمرار هذا التعاون المثمر، عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى خاصة تلك الإمكانيات المتوافرة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى).

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن الشركة (م"99) تمتلك مصنع لإنتاج طفايات الحريق به ثلاث مجموعات (طفاية تعمل بالبودرة – طفاية تعمل بالسائل – طفاية تعمل بغاز ثانى أكسيد الكربون)، كما أشار إلى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية هى الشركة الوحيدة الحاصلة على شهادة الجودة فى إنتاج طفاية ثانى أكسيد الكربون مقارنة بكل المنافسين من القطاع الخاص والعام بجمهورية مصر العربية، مضيفا أن الشركة توفر كل أنواع الطفايات والتى تصل إلى (32) نوع من الطفايات، موضحا أن القدرة الإنتاجية للمصنع تصل إلى (200) ألف طفاية سنويا وتنتشر طفايات الحريق التى تنتجها الشركة (مصنع 99 الحربى) فى المصالح الحكومية وشركات البترول ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.



وأوضح روهيت جوبتا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "فومتك الهندية" أن الشركة متخصصة فى تصنيع أجهزة الإطفاء بجميع مكوناتها كما تقوم الشركة بتصميم أنظمة الحريق وتصنيعها وتنفيذها كما تمتلك شركة "فومتك" 3 مصانع ومكتب تصميم وبحوث وتطوير، وتقوم الشركة بإنتاج أكثر من (500) نوع لمواد الإطفاء لجميع التطبيقات وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها لأكثر من 70 دولة حول العالم ومنها جمهورية مصر العربية وتعمل الشركة الهندية فى الوقت الحالى على التفاوض لإنشاء مصنع بدولة الكويت.

كما أعرب "جوبتا" عن تطلعه لإتمام التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى أقرب وقت نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه وفنية هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال حرصها على التعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق بنهاية اللقاء على قيام وفد من الشركة الهندية بزيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها عن قرب وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامى، والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، محمد فؤاد مترجم الوزير.