وزير الرياضة يلتقي الناشئة أمينة عرفي بطلة الاسكواش تحت 19 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:24 صباحاً - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الناشئة أمينة عرفي بطلة الاسكواش تحت ١٩سنة، لبحث استعدادات اللاعبة للبطولات المقبلة، ومناقشة متطلباتها، وذلك مساء اليوم، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي رعاية المواهب في كافة الألعاب وإعدادهم وخاصةً في لعبة الاسكواش، فى ضوء السعى نحو الحفاظ على المستوى العالمى الذى وصلت إليه مصر فى رياضة الإسكواش.

ولفت "صبحي"إلي تقديم كافة أوجه الدعم للاعبة أمينة عرفي في المنافسات الدولية المقبلة بداية من بطولة العالم بأستراليا خلال هذا العام، كي يواصل الإسكواش المصرى هيمنته على صدارة التصنيف العالمى للعبة.

وحصلت الناشئة أمينة عرفي على جائزة أفضل لاعبة عن شهر فبراير المقدمة من رابطة اللاعبات المحترفات للإسكواش.

ومُنحت أمينة عرفي صاحبة ال 15 عامًا الجائزة بعد تألقها وتأهلها لنهائي بطولة أون فاير المفتوحة التي اقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 22 حتى 26 فبراير الماضي.