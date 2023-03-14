”القوى العاملة ”: ملتقي توظيف لذوى همم بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لملتقى التوظيف الرابع لذوى الهمم بمقر المديرية ، و ترشيح عدد 39 من راغبى العمل من إجمالي 51 متقدم من ذوى الهمم للعمل، بالتعاون مع 8 شركات ..وبحسب بيان اليوم الثلاثاء جرى تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم ، تمهيداً لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات ، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ، أكد فيه علي التزام المديرية بتعيين المتقدمين للوظائف وضمان كافة مستحقاتهم المالية والاجتماعية وأنه سوف يتم متابعتهم في أماكن العمل بعد التعيين ،كما حضر مسئولى الموارد البشرية بـ 8 شركات، وهي شركة ليسيكو ، وشركة الزيوت والشحوم الأصلية ،و شركة امريكانا ، وشركة الإسكندرية للنقل والتجارة ، وشركة سويت جيرل للملابس الجاهزة ، ومصنع بيوتي أن للملابس الجاهزة ، وجمعية رجال الأعمال ، والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض .

وأضاف وكيل المديرية :جرت مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم ، وذلك للبدء في إجراءات تعينهم بالشركات علي أن يكون مكان العمل ملائم لهم وجارى اتمام اجراءات التعيين ،وتم الاتفاق علي جميع مستحقاتهم المالية وايضا توفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبه وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل.