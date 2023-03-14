وزارة الخارجية تستضيف جولة المشاورات السياسية بين مصر ومالطا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 صباحاً - استضافت وزارة الخارجية المصرية يوم ۱۳ مارس ۲۰۲۳ جولة جديدة من المشاورات السياسية مع جمهورية مالطا، حيث ترأس السيد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، المشاورات عن الجانب المصري، بينما ترأس وفد الجانب المالطي السيد " كريستوفر كوتايار"، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية.

تناولت المشاورات السياسية أطر التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وآليات تعزيزها، حيث توافق الطرفان على أهمية العمل على تعزيز حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين بصورة تعكس التنسيق والتفاهم السياسي القائم.

شملت المباحثات أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لا سيما القضايا الدولية متعددة الأطراف ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ۲۰۲۲.

كما ناقش الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، بمقاربة لا تقتصر على التعامل مع الأسباب الظاهرية فقط وإنما تمتد لتشمل جذور المشكلة الحقيقية وكيفية التعامل والتصدي لها بصورة مشتركة وفعالة تحقق النتائج المرجوة منها.

تطرقت المباحثات إلى أوضاع المنطقة العربية وآخر التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث تم تقديم عرض كامل لجهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ورؤية القاهرة إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا والسودان وسوريا.

ومن جانبه، ثمن الجانب المالطي التعاون القائم مع مصر، مؤكداً حرصه على الاستمرار في التشاور مع القاهرة سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى الموضوعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.