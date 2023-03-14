معهد الليزر بجامعة القاهرة ينظم ورشة عمل حول تقنيات الخلايا الشمسية الحالية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 صباحاً - د. الخشت: فرصة لتبادل الأفكار العلمية وفتح مجالات للتعاون بين الجامعة والأوساط الصناعية والباحثين وشباب المهنيين

د. الخشت: نواكب الاهتمام العالمي والمحلي بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة للمحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث

نظم المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، ورشة عمل عن الخلايا الشمسية بعنوان: "الخلايا الشمسية التقنيات الحالية والاتجاهات الجديدة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد والباحثين والمختصين.

واستهدفت ورشة العمل حشد الباحثين والعلماء والطلاب في مجال علوم الليزر وتطبيقاته وعلى الأخص في الطاقة المتجددة والنظيفة ودورها في الحفاظ على البيئة، حيث مثلت ورشة العمل مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات الرئيسية في الخلايا الشمسية وأنواعها وأحدث التطورات في التصميم والإنتاج بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة لرفع الكفاءة وتعظيم الاستدامة، وإتاحة فرصا لتبادل الأفكار العلمية، وفتح سبل التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتنظيمية وكذلك بين العلماء والمهنيين الشباب والباحثين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية موضوع ورشة العمل حيث تعد الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تحظى باهتمام محلي وعالمي لما لها من دور في المحافظة على البيئة والحد من مخاطر التلوث البيئي وتغيرات المناخ وما لها من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جالا العزب عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر، إن ورش العمل العملية التي ينظمها المعهد تستهدف تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في التعليم بعد الجامعي والبحوث في مجال تطوير علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة وعلى رأسها الطاقة الخضراء والتي تسخر الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية كمصدر متجدد ونظيف.