التنمية المحلية: إزالة تجمعات المياه بعد سقوط أمطار على 10 محافظات

جدة - نرمين السيد - أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة فى بعض أحياء ومدن 10 محافظات هى "القاهرة والجيزة والسويس ومطروح والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والاسماعيلية وشمال سيناء".





وتتخذ الأجهزة التنفيذية فى المحافظات المشار إليها جميع الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى لشفط تجمعات مياه الأمطار، بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بها.

ووجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة.

وأوضح التقرير تعرض أحياء "عابدين وبولاق وباب الشعرية بالمنطقة الغربية، والبساتين ومصر القديمة ودار السلام بالمنطقة الجنوبية" بمحافظة القاهرة لسقوط أمطار خفيفة، وأيضا بعض مدن وأحياء محافظة الجيزة والسويس، ومدينتى بئر العبد وأبو رديس بشمال سيناء، وعلى مدينتى "المطرية والمنزلة" بمحافظة الدقهلية، وبعض مدن محافظة دمياط، ومدن "العلمين والحمام وبرانى والسلوم وغرب مركز ومدينة مرسى مطروح".

وتعرضت بعض مدن محافظة القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وسقطت أمطار رعدية على مدن أبوصوير والقنطرة غرب والمستقبل بمحافظة الإسماعيلية، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية والشرقية، ولا يوجد اعاقات أمام الحركة المرورية فى الطرق أو إغلاق للموانئ أو المطارات.

وشدد الوزير على استمرار انتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أى طارئ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه هشام آمنة باستمرار اتخاذ كل التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال شفط مياه الأمطار ميدانيا، وتنفيذ السيناريوهات التى نفذتها إدارات الأزمات بالمحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار أثناء استعداداتها لحالات سقوط الأمطار أو حدوث سيول.

وأكد آمنة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، للتعامل الفورى مع أى أحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.