وزارة الخارجية تستضيف جولة المشاورات السياسية بين مصر ومالطا

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، المشاورات عن الجانب المصرى، بينما ترأس وفد الجانب المالطى "كريستوفر كوتايار"، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية.

تناولت المشاورات السياسية أطر التعاون الثنائى بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وآليات تعزيزها، حيث توافق الطرفان على أهمية العمل على تعزيز حجم الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين بصورة تعكس التنسيق والتفاهم السياسى القائم.

شملت المباحثات أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما القضايا الدولية متعددة الأطراف ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

كما ناقش الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، بمقاربة لا تقتصر على التعامل مع الأسباب الظاهرية فقط وإنما تمتد لتشمل جذور المشكلة الحقيقية وكيفية التعامل والتصدى لها بصورة مشتركة وفعالة تحقق النتائج المرجوة منها.

وتطرقت المباحثات إلى أوضاع المنطقة العربية وآخر التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث تم تقديم عرض كامل لجهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ورؤية القاهرة إزاء التطورات الأخيرة فى ليبيا والسودان وسوريا.

ومن جانبه، ثمن الجانب المالطى التعاون القائم مع مصر، مؤكدا حرصه على الاستمرار فى التشاور مع القاهرة سواء على الصعيد الثنائى أو على مستوى الموضوعات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.