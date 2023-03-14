الجمعيات الأهلية: توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية ضمن مبادرة «كتف فى كتف»

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعاون لتنفيذ مبادرة "كتف فى كتف" بجميع أنحاء الجمهورية؛ لتوزيع 4 ملايين كرتونة غذائية كل كرتونة تكفى أسرة لمدة شهر كامل.





وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية- فى مداخلة لقناة "dmc"- إن المبادرة تتضمن توزيع الكراتين الغذائية إلى جانب الوجبات الجاهزة من قبل بنك الطعام المصرى، من خلال قوافل يعمل بها 250 ألف متطوع فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه منذ تم الإعلام عن الاتحاد الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ الإعلان عنه فى 2020، استطاع من خلال الجمعيات والمؤسسات أن يصل إلى الأسر الأكثر احتياجا بجميع أنحاء الجمهورية وكانت تجربة ناجحة محط الإشادة.

وأضاف أن التحالف يعمل طوال العام فى مبادرات متعددة لتحقيق هدف غاية فى الأهمية هو تخفيف بعض من الآثار الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع متضمنا مصر، مشيرا إلى استمرار الجهود التى يقوم بها الاتحاد طوال العام من مبادرات، و"قطار الخير" الذى وصل إلى معظم محافظات مصر للوصول للقرى التى شملت قوافل غذائية وعلاجية ودعم نقدى ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ودعم للفلاحين، مؤكدا أن إجمالى تكلفة الخدمات بلغ 14 مليار جنيه.

وأشار إلى أن كل أسرة تستفيد من المساعدات بشكل مختلف عن الأخرى، فقد تم تنفيذ 149 ألف مشروع استفادت منها 149 ألف أسرة، كما استفاد 150 ألفا من صغار الفلاحين من مبادرة "ازرع"، وتم دعمهم بالأسمدة والمبيدات والتقاوى لزراعة 150 ألف فدان فول صويا وقمح، إضافة إلى استفادة 5 ملايين مواطن بكراتين غذائية، و5 ملايين آخرين بخدمات علاجية.