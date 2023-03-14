وزير التعليم العالى: نتوقع وصول عدد طلاب الجامعات لـ5.6 مليون فى 2032

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور، على عمق العلاقات الثنائية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات، خصوصا فى المجالات التعليمية والبحثية، والتى تتمثل فى العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المثمرة، والتنفيذ المشترك للكثير من المشروعات الهادفة التى كان من نتائجها المساهمة فى تطوير التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمى.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى حرص الوزارة على مد جسور الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية، من خلال عدة سيناريوهات مفتوحة للتعاون المشترك فى العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى تجارب التعاون الناجحة بين الطرفين ومنها، مراكز التميز، ومراكز دعم وتأهيل ذوى الإعاقة، وكذلك المشروعات التعليمية والبحثية التى تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنها مراكز التطوير المهنى التى تسهم فى بناء القدرات المهنية للطلاب بالجامعات المصرية.

وشدد الوزير، على الاهتمام والدعم الذى توليه الدولة المصرية لمنظومة التعليم العالى، لافتا إلى الإنجازات الكبيرة التى حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد التوسع فى الإتاحة وتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالى، وتحديث البرامج الدراسية لملائمة سوق العمل، ومتابعة التطورات التكنولوجية فى مجال التعليم، مشيرا إلى حجم منظومة التعليم العالى المصرية الكبير وتنوعها ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، إلى جانب التركيز على المسار الفنى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تساهم فى تأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأبرز الوزير حرص مصر على الاستثمار فى التعليم العالى لمواكبة الزيادة الكبيرة فى السكان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب إلى 5.6 مليون طالب بحلول عام 2032، إلى جانب تلبية الدور الذى تقوم به مصر كقبلة للتعليم فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعتبر التعليم العالى بمثابة قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تم إطلاقها فى مارس الجارى، وترتكز على 7 مبادئ وهى "التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار"، وأكد د. عاشور على تركيز استراتيجية الوزارة على ربط التعليم بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتحقيق تكامل بين الجامعات التى يتم إنشاؤها حديثا واحتياجات المناطق الجغرافية المحيطة بها.

وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين فى البرامج المزدوجة، والتوأمة بين الجامعات، والاستثمار فى التعليم العالى، وتصميم البرامج الدراسية الحديثة التى تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب.

ومن جانبه، صرح روبنستين، أن سفارة بلاده نظمت بالشراكة مع أمديست مصر وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عددا من الزيارات الميدانية فى الفترة من 12 إلى 17 مارس الجارى، لممثلين من 13 جامعة أمريكية رفيعة المستوى لبحث أوجه الشراكة بين الجامعات الأمريكية والمصرية، وتعد هذه ثانى جولة جامعية أمريكية تنظمها السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال خمس سنوات لتعزيز التعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية والمصرية، وتستهدف الزيارة الحالية تعريف أعضاء وفود الجامعات الأمريكية على نظرائهم المصريين فى الجامعات الحكومية والخاصة، بهدف استكشاف أوجه الشراكة والتعاون والبرامج الدولية مع الجامعات المصرية.

وتشمل مجالات الشراكة المحتملة إنشاء برامج للدراسة فى الخارج، وتبادل الطلاب، وإنشاء برامج درجات علمية مزدوجة، وإعداد برامج تعليمية مشتركة عبر الإنترنت، والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس فى اجراء البحوث المشاركة، والتدريب الداخلى بعد التخرج.

وصرح القائم بالأعمال، أن سفارة الولايات المتحدة تدعم الجامعات الأمريكية فى إقامة شراكة مع نظرائهم من الجامعات المصرية، وأضاف أنه من خلال زيادة التعاون بين الجامعات الأمريكية والمصرية، سيتمكن الطلاب المصريون من الوصول إلى تعليم وتدريب عالى الجودة يوفر لهم المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية فى السوق العالمية.

يذكر أن حكومة الولايات المتحدة استثمرت على مدار الخمسين عاما الماضية، أكثر من 350 مليون دولار فى المنح التعليمية وبرامج التبادل، ودربت أكثر من 10 آلاف مدرس، وانشأت 2000 مدرسة، و18 مركزا للإرشاد المهنى فى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الوفد يضم ممثلين عن 13 جامعة أمريكية وهى "جامعة نورث كارولينا، وجامعة ألاباما، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة سانتا كروز، وجامعة روتجرز، وجامعة ولاية كولورادو، وجامعة ماساتشوستس امهيريست، وجامعة تافتس، وكلية ويلسلى، وجامعة ماساتشوستس، وجامعة جورج واشنطن، وجامعة ولاية ميشيغان، وجامعة بنسلفانيا".

حضر الاجتماع من الجانب الأمريكى، ممثلو السفارة الأمريكية، لورين لوفيلاك، وجوليا فيندريك، وإيرين تاريوت، وشاهيناز رضا المدير الإقليمى لأميد إيست، ويمنى خليل نائب مدير إدارة المنح الدراسية وبرامج التبادل الثقافى.

ومن جانب وزارة التعليم العالى، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتورة سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولى.