مدبولى يوجه الوزراء المعنيين بمتابعة توافر السلع مع اقتراب شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى احتفالية يوم الشهيد، التى أقيمت منذ أيام، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيدا بالرسائل المهمة التى تضمنتها كلمة السيد الرئيس وتطرقت إلى فترات دقيقة من عمر هذا الوطن، فى إطارٍ من المكاشفة، ليدرك الجميع حجم الإنجاز الذى نجحنا فى تحقيقه، قياساً بصعوبة التحديات.





فى هذا الصدد، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة، معربا عن التقدير البالغ لما يقدمونه من جهود لحماية الوطن والمواطنين، وما يبذلونه من تضحيات غالية ستظل راسخة فى ضمير ووجدان كل مصرى.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى النتائج المهمة لزيارة ميتا فريدريسكن، رئيسة وزراء الدنمارك، إلى مصر، مشيرا إلى أن لقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شهد بحث العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون الثنائى المشترك فى قطاعات تمثل أولوية لكلا البلدين الصديقين.

وتناول مدبولى نتائج جلسة المباحثات التى جمعته بنظيرته الدنماركية، لافتا إلى أنها شهدت تأكيد "فريدريسكن" على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها ملف الطاقة، والنقل البحرى، واللوجستيات، والاقتصاد الأخضر.

على جانب آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء المعنيين، بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وكذا التنسيق المستمر مع المحافظين، لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق، وكذا التأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية، بما يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة المحافظات.