وفد من «الهجرة» يزور ألمانيا لمتابعة موقف عدد من العمالة والمتدربين (صور)

جدة - نرمين السيد - زار وفد من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ألمانيا، بدعوة رسمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، للمشاركة فى جولة دراسية نظمتها الوكالة، من أجل متابعة موقف عدد من العمالة المصرية والمتدربين المصريين، الذين تم إلحاقهم ضمن برنامج (THAMM) فى السوق الألمانية، وللاطلاع على التعاون الناجح بين البلدين فى هذا الشأن.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لبرنامج (من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM).

ويضم وفد وزارة الهجرة كلا من: مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسى الدكتور صابر سليمان، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات والمشرف العام على المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ومدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة محمد شكرى.



وحرص الوفد، خلال الزيارة، على تفقد الشباب المتدربين الذين التحقوا ببرنامج (THAMM)، ومن خلال البرنامج أتيحت لهم فرصة تدريب مهنى مزدوج فى مجال الفندقة والضيافة، ومن بين هؤلاء الشابان المصريان "هشام" و"يوسف"، اللذان تم اختيارهما بعد التقديم للبرنامج من خلال الإعلان، الذى أطلقته وزارة الهجرة فى أكتوبر 2021، وتم تسجيلهما فى دورات اللغة الألمانية وبرامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج فى بيئة العمل فى ألمانيا، بالإضافة إلى تلقيهما دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.



وفى سياق الزيارة، حرصت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى، على عقد لقاء افتراضى عبر (الفيديو كونفرانس)، مع الشابين بمقر عملهما، وبمشاركة مالك الفندق مانفريد ماى، وعبرت الوزيرة عن فخرها بالشابين المصريين، وأشادت بقدراتهما المميزة وأخلاقهما الرفيعة وانضباطهما فى التدريب، كما تبادلت الحديث مع مالك الفندق، وأثنت على الجانب الألمانى فيما يخص جهود التدريب والتعاون، فيما أعرب هو عن سعادته بأداء الشابين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وما يقدمه من خدمات التدريب والتأهيل للشباب، بجانب العديد من الدورات فى مختلف المجالات التى يحتاجها السوق الألمانى فى الوقت الحالى، موضحة أن هناك عددا من الشباب قد حصلوا بالفعل على فرص عمل بالخارج بعد التدريب والتأهيل اللازمين.



وأكدت أن الوزارة تتابع عن كثب تجربة هؤلاء الشباب لتعزيز الاستفادة، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على وضع بدائل لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، بالتنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب المنظمات الدولية والمجتمع المدنى فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بين تلك الجهود بالتأكيد هو تنفيذ الوزارة لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا "THAMM"، كونها المعنية بتنفيذ الهدف الرابع من المشروع المتعلق بتنقل العمالة.

وأعرب "هشام" و"يوسف" خلال لقائهما مع الوزيرة عبر (الفيديو كونفرانس) عن امتنانهما للوزارة وللوكالة الألمانية للتعاون الدولى، لدعم الشباب وتوفير فرص التدريب لرفع مستواهم العلمى والمهنى ولمساعدتهم على تحقيق حلمهم والوصول لهدفهم.

جدير بالذكر أن "هشام" و"يوسف"، بعد التزامهما بحضور الدورات التدريبية، استطاعا الحصول على فرصة التدريب المهنى فى ألمانيا، وأصبحا يعيشان حاليا هناك منذ شهر، ويخضعان لتدريب مهنى ينقسم إلى جزء عملى بشكل أساسى فى الفندق وجزء نظرى يتلقيانه فى مدرسة مهنية فى ألمانيا، و"هشام" يتدرب فى الطهى بفندق كافاليسترو، بينما "يوسف" يتدرب كأخصائى فندقة فى نفس الفندق، وكانت هذه فرصة لوفد وزارة الهجرة لتفقد مكان عمل "هشام" و"يوسف" فى الفندق ومكان سكنهما.

يشار إلى أن برنامج (THAMM) هو برنامج إقليمى تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذى يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفى إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل فى ألمانيا، جنبا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى.