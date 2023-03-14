الحكومة تبحث ملفات مهمة فى اجتماعها الأسبوعى اليوم

جدة - نرمين السيد - بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.





ويناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى إحداث نهضة على المستويات كل وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصرى.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر، وبرنامج الطروحات، بجانب ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بمناسبة اقتراب شهر رمضان ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعى والملف الضريبى وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.