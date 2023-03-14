التوافق المصرى الدنماركى حول أهمية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الجمهورية) استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس بقصر الاتحادية، ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، حيث عقدا جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الجانبين أعربا عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر فى تعزيز أطر الصداقة بين الدولتين، خاصة مع مرور 65 عاما على بدء التمثيل الدبلوماسى بينهما.

وخلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك مع ميتا فريدريكسن، عقب المباحثات، أعرب الرئيس عن تقديره لحجم التفاهم الذى لمسه خلال المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك، لافتا إلى أن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات، والفرص الاستثمارية فى مصر، وأكد أن القاهرة مستعدة لتقديم كل التسهيلات للشركات الدنماركية، كما تناولت تعزيز التعاون فى الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقضايا البيئة، ارتباطا بالجهود التى بذلتها مصر فى استضافة مؤتمر المناخ «Cop27».

وأشار الرئيس إلى أن المباحثات تناولت قضية سد النهضة، موضحا أن هناك توافقا مع رئيسة الوزراء الدنماركية حول أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم مع الجانب الإثيوبى بشأن ملء وتشغيل السد، ولفت إلى أن مصر بذلت جهودا على مدى 10 سنوات مضت لإيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع الأشقاء الإثيوبيين.

وأكد الرئيس أن مصر تتفهم متطلبات التنمية فى إثيوبيا ولكن بما لا يؤثر على المواطن المصرى بأى شكل من الأشكال، موضحا أن مصر باعتبارها الدولة الأكثر جفافا فى العالم لا يمكن أن تتحمل نقص المياه فى أى وقت من الأوقات، ولفت إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للاستفادة من كل نقطة مياه سواء عبر محطات المعالجة أو إعادة التدوير أو عبر محطات تحلية مياه البحرين المتوسط والأحمر.

وتابع الرئيس بأن المباحثات استعرضت عددا آخر من الملفات من بينها ملف حقوق الإنسان، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، منوها بأن مصر تستضيف 6 ملايين مواطن من دول أخرى على أراضيها يعاملون كالمواطنين المصريين.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن "إن مصر تعد شريكا قويا لبلادنا ولأوروبا"، مشيرة إلى الدور القيادى الذى تلعبه مصر فى قضية المناخ، وشددت على ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة لمواجهة التغيرات المناخية حول العالم.

وأشادت رئيسة وزراء الدنمارك بدور مصر القيادى فى المنطقة ودورها الفعال فى إيجاد حلول مستدامة.

وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على إعلان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أمس، أعلى معدل عبور يومى فى تاريخها، حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات 6٫3 مليون طن، وذلك على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

وأكد الفريق ربيع، أن الطفرة الكبيرة التى تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة، ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع القناة الجديدة، الذى نجح فى زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع جاهزيتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.