وزير الرى: 97% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، بأنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دورى لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين، وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل أحد أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة فى توزيع المياه وخدمة المنتفعين وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها.

وأوضح مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2023 بلغت (97%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (409) شكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير 2023.

ويتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها للإدارات المختصة لسرعة فحصها وحسم الشكوى.