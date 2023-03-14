الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة ما زالت قائمة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.
وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
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