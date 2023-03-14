الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الفرصة ما زالت قائمة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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