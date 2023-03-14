حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 15-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: يخف سوء الطالع فتعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج اساريرك..
عاطفياً: تنتعش العلاقات العاطفية، وربما تطور علاقة بزميل أو صديق تكون نهايتها سعيدة.
صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح أعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تتخلص من بعض المصاعب وفقدان الحيوية وتستعيد النشاط المهني المعهود وتحقق الإنجازات.
عاطفياً: تتخلص من العصبية الزائدة التي لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، بعدما أدركت أنها تولّد العناد.
صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشكلات صحية.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!
عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.
صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً..
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات جوهرية وجذرية في محيطك المهني، أبشرخيراً.
عاطفياً: تمارس سحرك وتلفت الآخرين بشخصيتك الجذابة، وتعجب بشخص يأسرك من اللحظة الاولى.
صحياً: تشعر بتشنّج الأعصاب بين وقت وآخر وقد تشعر أحياناً بالكآبة من لا شيء.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة وتفكر في دراسة وتفرح للتطورات.
عاطفياً: يسديك الشريك بعض النصائح التي تستفيد منها، ويسود العلاقة به بعض الفتور لأنك غير مستعد لتقبل ملاحظاته..
صحياً: تدرك أن لصحتك حصة كبيرة في حياتك، وتأثيراً كبيراً في نفسيتك، فحافظ عليها.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال.
عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية.
صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج..
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 15-3-2023
مهيناً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية أو بارتباطات غير معلنة.
عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.
صحياً: تشكو هذا اليوم تشنّج الأعصاب، أنت واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية..
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها.
عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة .
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تجنب الانتفاضات والغضب، يتسلّط الضوء عليك اليوم، وتطاردك بعض العيون الحاسدة.
عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية
صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية او الصحية أو العسكرية، ويؤدي الماضي دوراً مهمّاً في مهنتك..
عاطفياً: قد تفكر جدياً في الزواج، هذا اليوم مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار المهم.
صحياً: تستعيد نشاطك بعد تعافيك من وعكة بسيطة أبعدتك عن ممارسة الرياضة.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: تنهي عملاً تنال على أثره ترفية مستحقة وتنويهاً وتهنئة من أرباب العمل والزملاء.
عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب..
صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 15-3-2023
مهنياً: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسياً.
عاطفياً:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.
صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك.