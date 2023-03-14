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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 15-3-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يخف سوء الطالع فتعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج اساريرك..

عاطفياً: تنتعش العلاقات العاطفية، وربما تطور علاقة بزميل أو صديق تكون نهايتها سعيدة.

صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح أعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تتخلص من بعض المصاعب وفقدان الحيوية وتستعيد النشاط المهني المعهود وتحقق الإنجازات.

عاطفياً: تتخلص من العصبية الزائدة التي لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، بعدما أدركت أنها تولّد العناد.

صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشكلات صحية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.

صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً..

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات جوهرية وجذرية في محيطك المهني، أبشرخيراً.

عاطفياً: تمارس سحرك وتلفت الآخرين بشخصيتك الجذابة، وتعجب بشخص يأسرك من اللحظة الاولى.

صحياً: تشعر بتشنّج الأعصاب بين وقت وآخر وقد تشعر أحياناً بالكآبة من لا شيء.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة وتفكر في دراسة وتفرح للتطورات.

عاطفياً: يسديك الشريك بعض النصائح التي تستفيد منها، ويسود العلاقة به بعض الفتور لأنك غير مستعد لتقبل ملاحظاته..

صحياً: تدرك أن لصحتك حصة كبيرة في حياتك، وتأثيراً كبيراً في نفسيتك، فحافظ عليها.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال.

عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية.

صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج..

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 15-3-2023

مهيناً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية أو بارتباطات غير معلنة.

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحياً: تشكو هذا اليوم تشنّج الأعصاب، أنت واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية..

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها.

عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة .

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تجنب الانتفاضات والغضب، يتسلّط الضوء عليك اليوم، وتطاردك بعض العيون الحاسدة.

عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية او الصحية أو العسكرية، ويؤدي الماضي دوراً مهمّاً في مهنتك..

عاطفياً: قد تفكر جدياً في الزواج، هذا اليوم مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار المهم.

صحياً: تستعيد نشاطك بعد تعافيك من وعكة بسيطة أبعدتك عن ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تنهي عملاً تنال على أثره ترفية مستحقة وتنويهاً وتهنئة من أرباب العمل والزملاء.

عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب..

صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسياً.

عاطفياً:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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