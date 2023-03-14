حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 15-3-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يخف سوء الطالع فتعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج اساريرك..

عاطفياً: تنتعش العلاقات العاطفية، وربما تطور علاقة بزميل أو صديق تكون نهايتها سعيدة.

صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح أعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تتخلص من بعض المصاعب وفقدان الحيوية وتستعيد النشاط المهني المعهود وتحقق الإنجازات.

عاطفياً: تتخلص من العصبية الزائدة التي لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، بعدما أدركت أنها تولّد العناد.

صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشكلات صحية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل!

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.

صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً..

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تغييرات جوهرية وجذرية في محيطك المهني، أبشرخيراً.

عاطفياً: تمارس سحرك وتلفت الآخرين بشخصيتك الجذابة، وتعجب بشخص يأسرك من اللحظة الاولى.

صحياً: تشعر بتشنّج الأعصاب بين وقت وآخر وقد تشعر أحياناً بالكآبة من لا شيء.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة وتفكر في دراسة وتفرح للتطورات.

عاطفياً: يسديك الشريك بعض النصائح التي تستفيد منها، ويسود العلاقة به بعض الفتور لأنك غير مستعد لتقبل ملاحظاته..

صحياً: تدرك أن لصحتك حصة كبيرة في حياتك، وتأثيراً كبيراً في نفسيتك، فحافظ عليها.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تجنّب إثارة الشكوك وانتبه الى العيون التي قد تسلط عليك، واحذر مخالفة القانون وتجنّب الجدال والانفعال.

عاطفياً: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية.

صحياً: لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء، عليك بالتردد إلى الاماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج..

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 15-3-2023

مهيناً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الفرص الشخصية التي تتعلق بعلاقة سرية أو بارتباطات غير معلنة.

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك.

صحياً: تشكو هذا اليوم تشنّج الأعصاب، أنت واقع تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل أو حياتك العاطفية..

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها.

عاطفياً: تستعيد علاقتك الجيدة بالشريك بعد زوال سوء التفاهم الأخير، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة .

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تجنب الانتفاضات والغضب، يتسلّط الضوء عليك اليوم، وتطاردك بعض العيون الحاسدة.

عاطفياً: تربطك علاقة وثيقة بأحد الذين يدورون في فلكك وخصوصاً في النواحي الاجتماعية

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تكون لك ابتداءً من اليوم صلات ببعض المؤسسات الحكومية او الصحية أو العسكرية، ويؤدي الماضي دوراً مهمّاً في مهنتك..

عاطفياً: قد تفكر جدياً في الزواج، هذا اليوم مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار المهم.

صحياً: تستعيد نشاطك بعد تعافيك من وعكة بسيطة أبعدتك عن ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: تنهي عملاً تنال على أثره ترفية مستحقة وتنويهاً وتهنئة من أرباب العمل والزملاء.

عاطفياً: لا تكن متردداً في ما يتعلق بالاهتمام بالشريك، فهو ملاذك الأخير في الملمّات والمصاعب..

صحياً: عليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 15-3-2023

مهنياً: يزول الالتباس والقلق والخوف من بعض الأوضاع المهنية وترتاح نفسياً.

عاطفياً:لا تدع مشاغلك المهنية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك لئلا تفقد مصداقيتك.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك.