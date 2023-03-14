طقس الثلاثاء.. ذروة موجة الطقس السيئ والأمطار تصل لـ القاهرة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 20 11

6

أكتوبر 20 12

بنهـا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 16

نخل 22 05

كاترين 17 07

الطور 23 16

طابا 22 15

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 13

مطروح 18 12

السلوم 18 11

سيوة 20 12

رأس غارب 30 15

الغردقة 24 16

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 23 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 11

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 12

سوهاج 30 14

قنا 30 14

الأقصر 30 14

أسوان 31 14

الوادى الجديد 31 12

أبوسمبل 30 14