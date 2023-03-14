جهاز حماية وتنمية البحيرات يكشفعن أسباب غلق بحيرة ناصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - علق المهندس خالد حسانين مدير عام المفرخات بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على الغلق الكامل لـ"بحيرة ناصر" بداية من منتصف أبريل المقبل، كاشفا السبب وراء ذلك.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن وقف الصيد ضمن برنامج تم وضعه للتنمية المستدامة فى بحيرة ناصر خاصة للسمك البلطى لأن 80 % من إنتاج البحيرة من السمك البلطى.

وأكد، أنه يتم وقف الصيد من نصف أبريل كراحة بيولوجية ببحيرة ناصر بشكل طبيعى، خاصة أن نسبة الإنتاج فى ببحيرة ناصر ارتفع منذ عام 2017.

وأضاف أن الإنتاج زاد فى بحيرة ناصر من 12 ألف طن من الأسماك إلى 30 ألف طن فى الفترة الراهنة.