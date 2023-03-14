الأرصاد: أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على 13 منطقة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار شديدة وغزيرة قد تصل إلى حد السيول على المناطق التلية "طابا - نويبع - شرم الشيخ -دهب - سانت كاترين - الطور – الغردقة - القصير - رأس غارب - مرسى علم – الزعفرانة - رأس سدر – رفح".
ولفتت الأرصاد إلى وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد تكون مختلفة الشدة على هذه المناطق كما يمكن سماع دوى الرعد أحيانا.
وتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحرى، كما تنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح وتكون السحب.
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