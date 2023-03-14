سفير مصر بالدنمارك: الشعب الدنماركى يقدّر بشدّة الحضارة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هذه تعد أول زيارة لرئيس وزراء دنمارك منذ فترة طويلة.

وأكد، سفير مصر فى الدنمارك، أن الشركات الدنماركية أبدت اهتمام بالاستثمار فى مصر سواء فى ماجل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.