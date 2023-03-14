بدءا من اليوم.. غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى باتجاه سفنكس لمدة 7 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى بالتناوب بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابى إتجاه الطريق الدائرى لمدة 7 أيام لرفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية، ابتداءً من الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٣/١٤ وحتى الساعة 5 صباح يوم الاثنين الموافق ۲۰۲۳/۳/۲۰ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.





جاء ذلك إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابى بالإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابى اتجاه الطريق الدائرى القوس الغربى والمسندة إلى شركة المقاولون العرب. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها. ونوه المحافظ، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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