الأرصاد تكشف عن طقس 6 أيام مقبلة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون اليوم الثلاثاء، ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية؛ حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى ومدن القناة وشمال، ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة، فضلا عن وجود الغيوم بكثافة فى سماء المحافظات.

وعن موعد التحسن فى الأحوال الجوية، كشفت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسنا فى الأحوال الجوية بداية من يوم غد الأربعاء على معظم الأنحاء، حيث تنحسر الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحرى.