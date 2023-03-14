محافظة القليوبية تكشف حقيقة تأجيل الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية: "انتظام الدراسة غدا الثلاثاء بمدارس محافظة القليوبية".
وفى نفس السياق، انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم على مدن بنها وكفر شكر.
وتستمر معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.
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