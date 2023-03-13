جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن من المقرر فى الشرع الشريف أن الأصل فى اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعى، فيُنْهَى عنه لعموم قول الله تعالى: "أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".





وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن الإمام الطبرى قال فى "جامع البيان" قال ابن عباس: يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ قال: يلهو وينشط ويسعى، وعن الضحاك قال: يتلهَّى ويلعب. وشددت على أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تُبيح اللعب واللهو، غير مفرقة فى ذلك بين كبيرٍ وصغيرٍ، كُلٌّ بما يناسبه، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها، ومنها: ألَّا يتحول اللعب إلى إدمان، وألَّا يشتمل على محرم، كالقمار والعنف وغيرهما، وألَّا يُؤدى اللعب إلى تضييع حقوق الله من عبادات وصلوات ونحوها، أو إلى تضييع حقوق العباد، وفى مقدمتهم الأهل، وكذلك المذاكرة وطلب العلم. جاء ذلك فى رد الإفتاء، على ضوابط شرعية فى الألعاب الإلكترونية الترفيهية المباحة.

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