وزير التعليم: إعداد كوادر شابة لتولى قيادة وإدارة المدارس

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أندرو لويس، رئيس مجموعة العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له، لمناقشة المشروعات والبرامج التى تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم فى ضوء برنامج "التعليم من أجل الغد" Teach for tomorrow.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، مؤكدا تطلع الوزارة إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية فى مصر.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم، فى ضوء التحول الرقمى وتوظيفها فى التنمية المهنية المستدامة وترقى المعلمين، فضلا عن تفعيل منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة.

وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والمبادرات التى تم إطلاقها وتعد بمثابة خطوة مهمة للارتقاء بمنظومة التعليم، ومن بينها مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولى قيادة وإدارة المدارس والتى ستبدأ المرحلة الأولى منها بــ 1000 معلم، ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

كما أكد الوزير على دور كليات التربية فى عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مشيرا إلى أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة، لتطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وامتلاك المعلمين للجدارات التى تتناسب مع التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والثورات الصناعية.

ومن جانبه، أشاد أندرو لويس، رئيس مجموعة العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجودة المنظومة التعليمية فى مصر، والدور المهم الذى يقوم به المعلمون فى تربية النشء، معربا عن اعتزاز الوكالة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين، وامتلاكهم الأدوات التى تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، مؤكدا استعداد الوكالة لتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير التعليم فى مصر.

وناقش اللقاء برنامج "التعليم من أجل الغد" Teach for Tomorrow، والذى يهدف إلى تطوير أداء معلمى المرحلة الابتدائية، وإجراءات صلاحية الترقى للمعلمين ونظام تحفيزهم وتشجيعهم على التطوير المهنى المستمر، كما ناقش اللقاء مراجعة معايير وثيقة التنمية المهنية الجديدة للمعلمين، والمعايير الخاصة بشهادة صلاحية مزاولة المهنة.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على تشكيل لجنة تنفيذية تتولى التنسيق والتعاون، وإعداد الخطة التنفيذية للتطبيق التجريبى للمشروع، والتنسيق فيما يتعلق ببرامج التنمية المهنية وشهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى نظم المتابعة والتقييم.

حضر اللقاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أحمد رزق الله، أخصائى تعليم أول، هالة الصيرفى، مستشار تعليم أول، وعمرو عرابى، أخصائى مراقبة وتقييم، وراندة جابر، مستشار التطوير المهنى، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان، مدير الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.